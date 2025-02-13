Зеленский ввел санкции против Порошенко*

Зеленский ввел санкции против своего предшественника на президентском посту Петра Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Формально санкции введены СНБО, но Зеленский возглавляет этот орган и лично написал о введении санкций.

По его мнению, так его режим защищает государство и восстанавливает справедливость. Порошенко обвиняется в том, что зарабатывал на торговле углем с ДНР и ЛНР. Накануне.RU писало об этом деле. В конце 2021 года Порошенко было объявлено подозрение в госизмене за покупку угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг. Будто бы власти Украины во главе с Порошенко в 2014 году намеренно создали "угольный кризис", чтобы купить уголь в ДНР и ЛНР. Они вошли в сговор с Виктором Медведчуком, через которого якобы действовала Москва, чтобы подорвать "энергетическую независимость Украины". Медведчук обратился к Порошенко за поддержкой, и тот обеспечил административный ресурс. В начале 2022 года Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства, но после начала СВО ее не продлевали, и дело утихло. Порошенко называл уголовное дело против него заказом со стороны Зеленского.

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы", — заявил Зеленский.

При этом он предлагает США отдать полезные ископаемые Украины в обмен на поддержку Вашингтона.

Под домом Порошенко дежурят силовики, возможно даже его задержание, сообщает блогер Анатолий Шарий.

Соратники Порошенко возмущены. Председатель его парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила Зеленского в том, что он вместо подготовки к тяжелым переговорам на Мюнхенской конференции занят преследованием Порошенко. И "собственными руками подарил аргументы всем украиноскептикам, что мы не готовы к членству в ЕС и НАТО". Ведь в ЕС все это видят и понимают подоплеку преследований "лидера оппозиции", воспринимая ее как попрание прав и т.п.

Сам Порошенко не комментирует санкции, которые запрещены украинским законодательством против граждан Украины. Однако при Зеленском эта практика была сделана нормой.

Политолог Сергей Марков напоминает, что Зеленский обещал избирателям посадить Порошенко. Сейчас же он готовится к выборам, которые его заставят провести, и устраняет конкурентов, делая популистские шаги. Также он ищет, кого обвинить в военном поражении.