Власти запустили очередной пилотный проект оплаты труда учителей

В трех регионах России запустят пилотный проект, направленный на внедрение новой системы оплаты труда для работников образования. Он пройдет во Владимирской, Сахалинской областях и Удмуртии. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман.

В будущем новую систему распространят на всю страну. На нее перейдут все образовательные организации - от садиков до вузов.

Что это за новая система, не сообщается. Ранее тоже запускались разные "пилоты" в других регионах, и результаты последнего "пилота", запущенного в 2021 году, не были обнародованы. Кто разрабатывал нынешний, также неизвестно. Однако зарплата педагогов от этого не выросла. Официально она составляла в первом полугодии 2024 года в среднем 71 тыс. рублей, но это до вычета налогов и за всю нагрузку, которая в среднем превышает 1,5 ставки. То есть на руки учителя получали в среднем чуть более 40 тыс. Однако без учета Москвы и еще нескольких регионов получается намного меньше. По данным "Родной школы", это всего 28 тыс. рублей за ставку. В настоящее время эта цифра может быть чуть выше.

На обсуждении Стратегии развития системы образования до 2040 года в Госдуме вопрос мизерных зарплат учителей был обойден стороной. Сейчас оклады учителей почти во всех регионах ниже МРОТ, и только за счет разных надбавок получается больше.