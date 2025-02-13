Суд взыскал компенсацию с уральца, который сжег портреты акции "Бессмертный полк"

Суд взыскал с жителя Среднего Урала компенсацию морального вреда за уничтоженные портреты, которые были созданы для акции "Бессмертный полк".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, инцидент произошел в Шалинском районе: после развода между бывшими супругами при разделе имущества случился конфликт. Мужчина в отместку бывшей жене сломал, а затем и вовсе сжег транспаранты с портретами ее родственников – участников Великой Отечественной войны. Фото были специально оформлены для участия в шествии "Бессмертного полка".

В дальнейшем уралец был осужден за свой поступок. Ему вменили умышленное уничтожение имущества и оштрафовали на 300 рублей. Но экс-супруга не успокоилась и обратилась в Шалинский районный суд с иском о компенсации морального вреда. В качестве одного из доказательств она представила постановление о привлечении экс-мужа к административной ответственности.

В итоге иск был удовлетворен частично. Суд взыскал с мужчины компенсацию в размере 20 тысяч рублей.