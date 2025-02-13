Следком возбудил дело о нарушении требований безопасности после ЧП на шахте в Соликамске

По факту гибели рабочих в шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следствием установлено, что 13 февраля, в 10.00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы двое человек получили травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. На месте ЧП работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.