Уральские экономисты из УрГЭУ объясняют - почему банки стали отказывать в кредитах

В январе 2025 года банки снизили одобрение кредитов до рекордного минимума в 5%. Об этом сообщил один из российских финансовых маркетплейсов, указывает пресс-служба Уральского государственного экономического университета. При этом, в январе 2024 года процент равнялся 22%.

В чем причина увеличения количества отказов по кредитам, и поднимет ли Центробанк ключевую ставку на ближайшем заседании, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Евгений Стрельников.

"Основная, глобальная причина - перегретость российской экономики. В чем она заключается: банк России не раз указывал на то, что обеспокоен слишком высокими темпами кредитования — как розничного, так и корпоративного. Причем банки продолжают активно наращивать его, несмотря на высокие ставки. Так, к 1 августа 2024 года банковский портфель розничных кредитов увеличился на 25,6%, а корпоративный — на 19,5% по сравнению с предыдущим годом. Безусловно, кредитного «пузыря» пока нет, но явные тенденции очевидны. В связи с этим ЦБ РФ с середины 2024 года стал проводить политику по сдерживанию кредитной активности населения. Одним из элементов такой политики является увеличение коэффициентов при кредитовании по ипотечным кредитам и иным потребительским кредитам. В результате это привело к ужесточению требований к заемщику со стороны коммерческих банков, равно как, и к увеличению количества отказов в выдаче кредитов", - считает ученый.

Он также отмечает, что решение о выдаче кредита конкретному заемщику зависит от ряда факторов, в том числе от получаемого дохода заемщиком, кредитной истории и т.д. В каждом конкретном случае, это персональное решение банка.

На вопрос - упал ли спрос на кредиты у населения - Евгений Стрельников отвечает так: "Как ни парадоксально, нет, во второй половине 2024 года, наоборот, наблюдалось увеличение спроса на кредиты. Даже при достаточно нелояльных по отношению к заемщику условиях, спрос сохранялся. Причина, по мнению многих экспертов, в том, что заемщики не ожидают в обозримом будущем смягчения условий кредитования, поэтому и принимают решения брать кредит сейчас".

Прогноз уральского ученого-экономиста относительно ключевой ставки в преддверие 14 февраля, когда будет первое в этом году заседание ЦБ по денежно-кредитной политике, формулирует, опираясь на анализ общеэкономической ситуации в стране: "На сегодняшний день инфляционные тенденции в экономике России сохранились. Рост денежной массы несколько замедлился, снизился объем кредитования населения, в том числе в результате отмены практически всех программ льготного ипотечного кредитования, кратного повышения коэффициентов риска при потребительском кредитовании, снижения потребительской активности на рынке. В такой ситуации объективных причин для повышения ключевой ставки пока нет, причин для ее снижения, к сожалению, тоже. С большой долей вероятности на заседании ЦБ РФ будет дискуссия о повышении ставки, но оставят её на прежнем уровне- 21%".