Уральские экономисты из УрГЭУ объясняют - почему банки стали отказывать в кредитах

13 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Уральские экономисты из УрГЭУ объясняют - почему банки стали отказывать в кредитах

В январе 2025 года банки снизили одобрение кредитов до рекордного минимума в 5%. Об этом сообщил один из российских финансовых маркетплейсов, указывает пресс-служба Уральского государственного экономического университета. При этом, в январе 2024 года процент равнялся 22%.

В чем причина увеличения количества отказов по кредитам, и поднимет ли Центробанк ключевую ставку на ближайшем заседании, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Евгений Стрельников.

"Основная, глобальная причина - перегретость российской экономики. В чем она заключается: банк России не раз указывал на то, что обеспокоен слишком высокими темпами кредитования — как розничного, так и корпоративного. Причем банки продолжают активно наращивать его, несмотря на высокие ставки. Так, к 1 августа 2024 года банковский портфель розничных кредитов увеличился на 25,6%, а корпоративный — на 19,5% по сравнению с предыдущим годом. Безусловно, кредитного «пузыря» пока нет, но явные тенденции очевидны. В связи с этим ЦБ РФ с середины 2024 года стал проводить политику по сдерживанию кредитной активности населения. Одним из элементов такой политики является увеличение коэффициентов при кредитовании по ипотечным кредитам и иным потребительским кредитам. В результате это привело к ужесточению требований к заемщику со стороны коммерческих банков, равно как, и к увеличению количества отказов в выдаче кредитов", - считает ученый.

(2025)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Он также отмечает, что решение о выдаче кредита конкретному заемщику зависит от ряда факторов, в том числе от получаемого дохода заемщиком, кредитной истории и т.д. В каждом конкретном случае, это персональное решение банка.

На вопрос - упал ли спрос на кредиты у населения - Евгений Стрельников отвечает так: "Как ни парадоксально, нет, во второй половине 2024 года, наоборот, наблюдалось увеличение спроса на кредиты. Даже при достаточно нелояльных по отношению к заемщику условиях, спрос сохранялся. Причина, по мнению многих экспертов, в том, что заемщики не ожидают в обозримом будущем смягчения условий кредитования, поэтому и принимают решения брать кредит сейчас".

Уральский государственный экономический университет, УрГЭУ-СИНХ(2021)|Фото: Накануне.RU

Прогноз уральского ученого-экономиста относительно ключевой ставки в преддверие 14 февраля, когда будет первое в этом году заседание ЦБ по денежно-кредитной политике, формулирует, опираясь на анализ общеэкономической ситуации в стране: "На сегодняшний день инфляционные тенденции в экономике России сохранились. Рост денежной массы несколько замедлился, снизился объем кредитования населения, в том числе в результате отмены практически всех программ льготного ипотечного кредитования, кратного повышения коэффициентов риска при потребительском кредитовании, снижения потребительской активности на рынке. В такой ситуации объективных причин для повышения ключевой ставки пока нет, причин для ее снижения, к сожалению, тоже. С большой долей вероятности на заседании ЦБ РФ будет дискуссия о повышении ставки, но оставят её на прежнем уровне- 21%".

Теги: ургэу, евгений стрельников, кредиты населению, ключевая ставка цб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети