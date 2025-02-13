В Соликамске прокуратура проводит проверку из-за гибели людей в руднике

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением в руднике СКРУ-3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Сегодня в калийной шахте Соликамска во время работ по осмотру ствола произошло отслоение горной породы. Погибли два человека.

На место происшествия для координации работы оперативных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, иных факторов в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах.