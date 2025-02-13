Бойцам СВО отправят собранные сотрудниками городской Думы Калуги посылки

Сотрудники аппарата городской Думы Калуги собрали и отправили подарки бойцам в зону СВО.

Калужанам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции, отправляют подарки ко Дню защитника Отечества. Доставку посылок бойцам на передовую осуществят калужские волонтёры.

«Вместе с сотрудниками аппарата городской Думы собрали средства и отправили к празднику гостинцы нашим защитникам: кружки, растворимый кофе и сладости. Это поможет им вспомнить мирную жизнь, покажет, что в родном городе их любят и ждут, в тылу работают, приближая нашу общую победу!», – рассказал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.