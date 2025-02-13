В Прикамье в одной из шахт произошло обрушение. Два человека погибли

В Пермском крае в Соликамске произошел обвал породы в шахте "Уралкалия". ЧП произошло около 10.30 по местному времени. На месте работают спасатели.

Ural Mash сообщает, что, предварительно, на руднике СКРУ-3 погибли два человека.

Сообщается, что обвал произошел в грузовом тоннеле, который ведет на поверхность. В этот момент сотрудники находились в кабине лифта, их зажало внутри.

В "Уралкалии" подтвердили Накануне.RU гибель двух сотрудников. В компании выразили соболезнование их семьям и сообщили, что 13 февраля, в 10.00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника.

Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.