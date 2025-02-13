"Совершенно нежизнеспособной" назвали в США идею провести встречу Трампа и Путина в Китае
Белый дом отклонил предложение Китая о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Там назвали эту идею "совершенно нежизнеспособной". Об этом пишет WSJ, сообщают Известия.
Также издание отмечает, что президент КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы встреча лидеров двух стран ставила под угрозу отношения Китая с Россией.
Китайские чиновники в последние недели через посредников направили администрации Дональда Трампа предложение о проведении встречи Трампа и Путина. Также они предлагают содействовать миру после возможного перемирия на Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне, пишет РИА Новости.
Как пишет издание, США и Европа опасаются "все более тесных связей" между Пекином и Москвой, поэтому предложение Китая восприняли скептически.
Ранее Дональд Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".
"Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы",— написал американский президент в соцсети Truth Social.