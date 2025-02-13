"Совершенно нежизнеспособной" назвали в США идею провести встречу Трампа и Путина в Китае

Белый дом отклонил предложение Китая о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Там назвали эту идею "совершенно нежизнеспособной". Об этом пишет WSJ, сообщают Известия.

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Также издание отмечает, что президент КНР Си Цзиньпин не хочет, чтобы встреча лидеров двух стран ставила под угрозу отношения Китая с Россией.

Китайские чиновники в последние недели через посредников направили администрации Дональда Трампа предложение о проведении встречи Трампа и Путина. Также они предлагают содействовать миру после возможного перемирия на Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Как пишет издание, США и Европа опасаются "все более тесных связей" между Пекином и Москвой, поэтому предложение Китая восприняли скептически.

Ранее Дональд Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".

"Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы",— написал американский президент в соцсети Truth Social.