В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады и львовского бизнесмена

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что вскоре будет принято решение о национализации различных объектов, "принадлежащих врагам Крыма и России". В списке – 114 наименований, то есть более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, – АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой, написал Константинов в своём telegram-канале.

В 2023 г. сообщалось, что власти Крыма собираются направить деньги от продажи квартиры семьи Владимира Зеленского с аукциона на "нужды фронта и помощь участникам СВО". В октябре недвижимость в поселке Ливадия (Ялта) на южном берегу полуострова ушла с молотка за 44,3 млн руб. В 2024-ом власти Крыма собрались национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ. В частности, речь шла об имущшестве украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Артистка объявлена в розыск за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.