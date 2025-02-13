В Екатеринбурге задержали микроавтобус с толпой нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге полицейские задержали автомобиль, перевозивший партию мигрантов. Оказалось, что они находятся в России нелегально.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, микроавтобус "Форд Транзит" остановили сегодня утром в Чкаловском районе Екатеринбурга. Водитель перевозил в салоне 12 человек – граждан одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки быстро выяснилось, что у шофера отсутствует российское водительское удостоверение, а также другие необходимые документы на машину. Он был немедленно задержан.

Также оказалось, что у пассажиров нет документов, подтверждающих их законное пребывание в РФ. Всех мигрантов доставили в отдел полиции №13 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.

Автомобиль помещен на спецстоянку. Как отметили в ГАИ, водителю и владельцу транспорта грозят крупные штрафы.

Как добавили в Госавтоинспекции, сейчас в отношении мигрантов-пассажиров "Форда" составляются протоколы за нарушение правил пребывания в стране. Органами внутренних дел будет принято мотивированное решение о возможности их нахождения в России.