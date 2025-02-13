Трамп хочет провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщил телеканал CBS News.

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, выступая в Овальном кабинете.

12 февраля Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента США поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным". В Белом доме заявили, что не знают, существуют ли предварительные условия для личной встречи между лидерами России и США.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин и Трамп, вероятно, встретятся в Саудовской Аравии или ОАЭ. При этом в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.