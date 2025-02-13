Передвижению колонны экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помешала Украина

Украина преднамеренно сорвала ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в Министерстве обороны России .

РФ со своей стороны полностью выполнила все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины".

12 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 12 ударов на колонну машин группы Минобороны РФ, которая обеспечивала встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ. ВСУ атаковали колонну ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и артиллерией.

После ударов российская колонна развернулась и поехала в обратную сторону.

В результате обстрелов и атаки дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России.

Ранее - 5 февраля – ротация МАГАТЭ также была сорвана украинской стороной.