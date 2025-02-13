Андрей Трубецкой посетил стройплощадку спорткомплекса в Лянторе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о начале строительства крупного спорткомплекса (СК) в Лянторе. Двухэтажный СК с универсальным игровым залом появится в 5 микрорайоне поселения. Он будет расположен рядом с домом №13 с одной стороны и ул. Озерной с другой.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на участке.

Накануне Андрей Трубецкой лично побывал на стройплощадке во время рабочей поездки в Лянтор.

"Стоимость объекта – 281,7 млн рублей. Общая площадь здания – 1,9 тысяч "квадратов", из них почти 1,1 тысяча – универсальный игровой зал со зрительскими трибунами на 152 места", - сообщил Андрей Трубецкой в своем телеграмм-канале.

Также в здании будут тренажерный зал, медпункт, тренерские, душевые, раздевалки, сауны и санузлы. Любители спорта смогут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, вольной борьбой. Спорткомплекс также станет базой для подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения состязаний.

"Сегодня в Лянторе живёт чуть более 40 тысяч человек. В поселении функционируют спортивные локации, которых для растущих потребностей населенного пункта не хватает. С введением объекта обеспеченность жителей Лянтора спортивными сооружениями увеличится на 1,5% до 44,1%, в целом по району – на 1,1%", - отметил глава Сургутского района.