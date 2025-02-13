Жители Гомеля сообщили о взрывах и падении горящего объекта

Жители Гомеля (Белоруссия) сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе, пишет Shot. Также очевидцы заявили о неизвестном падающем горящем объекте. Предварительно, минувшей ночью над городом сработало ПВО.

По словам местных жителей, мощный взрыв был слышен в разных частях Гомельского района — громче всего в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов.

Mash пишет, что на белорусский Гомель была совершена атака беспилотников. Как рассказали жители, в прошлое воскресенье они слышали похожие звуки взрывов.

В сентябре 2024 года жители Гомеля заявили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. Предварительно, объект рухнул за пределами города. В Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении беспилотниками границы страны.