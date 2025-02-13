Минтруд: компании должны активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников

Компании в России должны активнее стимулировать рождаемость среди своих сотрудников.

"Дети, которые рождаются сегодня, это ваши работники через 20 лет", - сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, в масштабах деятельности крупных компаний такой срок – "просто миг".

От вложений в поддержку демографии будет зависеть рынок труда, в том числе расходы на борьбу за трудовые ресурсы и удержание работников, указала она.

Как следует из результатов опроса работодателей, проведенного Министерством труда, потребность в кадрах составит 3,1 млн, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки.