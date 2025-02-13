Трамп после звонка Путину поговорил с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп после того, как поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

По словам последнего, в ходе разговора речь шла о "возможности достичь мира". Трамп сообщил ему детали разговора с Путиным. Сам глава Белого дома заявил, что разговор с Зеленским прошел "очень хорошо".

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд", — сообщил Telegram Зеленский. Он указал, что Киев "больше всех хочет мира".

"[Зеленский], как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", — написал глава США в Truth Social.

До этого Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".