Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".

"Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы",— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество и освобождение Марка Фогеля, ранее приговоренного в России к лишению свободы за контрабанду наркотиков.

По словам Трампа, они оба "размышляли о великой истории наших наций" и согласились, что хотят остановить миллионы смертей в российского-украинском конфликте. Сейчас Трамп намерен сообщить о разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Кремле рассказали, что разговор длился 1,5 часа. "Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин пригласил Трампа в Москвку

Ранее президент США заявил, что в урегулировании украинского конфликта достигнут большой прогресс.

"На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится", - сказал Трамп в интервью Fox News.