Уголовное дело о мошенничестве на информконтрактах прокуроры томская прокуртура направила в суд

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при выполнении контрактов на оказание услуг по реализации кампаний с целью повышения информированности населения о ситуации в регионе, сообщается в телеграмм-канале ведомства.



Прокурор Томской области Сергей Ломакин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы регионального департамента информационной политики и директора рекламного агентства. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным региональным управлением ФСБ.

По версии следствия, обвиняемые договорились о хищении бюджетных средств, выделяемых на реализацию информационных кампаний с целью повышения информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в регионе. Схема была проста - сотрудница департамента ежемесячно готовила экспертные заключения, содержащие недостоверные сведения об объеме услуг, на основании этих бумаг подписывались акты сдачи-приемки, включающие услуги, которые фактически не оказывались, и производилась оплата.

Таким образом в 2020-2022 годах областному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Фигуранты уголовного дела вину признали.

Томские СМИ сообщают, что речь идет о "партнерстве" бывшей сотрудницы департамента информполитики администрации региона Светланы Литвиненко и главы частной компании Романа Винтера.



Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Томска. При этом, прокуратура вчинила гражданский иск о взыскании с обвиняемых солидарно суммы причиненного ущерба с учетом частичного его возмещения в размере 820 тысяч рублей.