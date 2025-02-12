Сезон лесных пожаров может начаться раньше из-за аномально теплой зимы

Весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше из-за аномально теплой зимы, сообщает Рослесхоз. В ведомстве рекомендовали регионам Центральной России быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже к середине марта.

"Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше. Все силы и средства должны быть готовы, ждать середины апреля мы не можем", - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Напомним, в России каждый год масштабно горят леса. Летом прошлого года в Якутии горел миллион гектаров леса. Республика снова стала самым "горящим" регионом страны.