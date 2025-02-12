Закон о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми отклонила Госдума

ГД отклонила законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми до 39 часов. Его вносила на рассмотрение партия ЛДПР, пишет ТАСС .

Читайте также: ЛДПР предлагает ввести для детей педагогов и врачей приоритет на места в детских садах

Изменения о сокращении рабочего времени на один час предлагалось внести в Трудовой кодекс России.

"При этом такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ", - говорится в пояснительной записке.

Ранее комитет Госдумы по труду предложил отклонить законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Об этом писало РБК.

Как сообщил глава комитета и соавтор инициативы Ярослав Нилов, в комитете решили, что внедрение новых правил создаст условия, в которых у работодателей будут возникать "дискриминационные мысли". При этом законодатели подчеркнули, что поддержка многодетных семей необходима.

При этом, депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила сокращение рабочей недели до 36 часов в России "в видимой перспективе". По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания украинского конфликта.

Депутат выразила уверенность, что многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте.