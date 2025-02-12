Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского Минтранса, посчитав его мягким

Прокуратура обжаловала приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову. В надзорном ведомстве посчитали его слишком мягким.

Напомним, экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава областного Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

Гособвинитель просил назначить бывшему министру 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки. 3 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Старкова к 6,5 годам "строгача" и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды – ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, после изучения вердикта принесено апелляционное представление в областной суд (через районный суд). В ведомстве настаивают на изменении приговора в связи с мягкостью назначенного наказания, а также неправильным применением уголовного закона. В прокуратуре просят усилить наказание для Старкова.

"О чрезмерной мягкости также свидетельствует то обстоятельство, что суд в приговоре не обосновал неназначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности", - отметили в ведомстве.

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Напомним, что сам Василий Старков признавал обвинения во взяточничестве и собирался отправиться на СВО сразу после вынесения приговора.