Свято-Елисаветинская обитель милосердия, созданная усилиями учредителей Фонда святой Екатерины, освящена

Сегодня Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения Свято-Елисаветинской обители милосердия, которая в прошлом году усилиями учредителей Фонда святой Екатерины появилась на берегу озера Шарташ.

Это хоспис, где ухаживают за неизлечимо больными людьми, которые не могут жить без сторонней помощи. Круглосуточную поддержку и заботу тут оказывают людям, частично или полностью парализованным после инсультов, инфарктов, травм, а также тем, кто страдает ДЦП. В обители круглосуточно находятся десятки братьев и сестер милосердия, которые выбрали служение Богу через помощь другим людям.

Вместе с Владыкой в мероприятии участвовали учредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский и директор благотворительной организации Александр Андреев.

После службы Митрополит поблагодарил всех благотворителей за те условия, которые им удалось создать в новой обители.

«Хотелось порассуждать о том, что хочется пожелать человеку – долгой или счастливой жизни. И когда я оказываюсь здесь, то порой вижу человека, который живет долго, но болеет и страдает. А иногда человек живет очень короткую жизнь, но очень счастливую. Господь Бог определяет, кому долгую, кому короткую. Но у нас есть возможность поучаствовать в жизни человека. Здесь реальное участие. Здесь создается реальная атмосфера счастья. Это выражается в присутствии Бога и любящих людей, которые ради Бога все силы отдают, чтобы помочь тем, кому тяжелей», — сказал Владыка Евгений.

Еще в прошлом году Свято-Елисаветинская обитель милосердия находилась в полуразрушенном здании на Ереванской. Сейчас в распоряжении подопечных больше 3800 кв. метров и огромная территория для прогулок. Новое двухэтажное здание полностью меняет представление о том, каким может быть хоспис.

«Я бывал в обители милосердия в старом здании, и это было чем-то похоже на известное литературное произведение „Дети подземелья“. Темно, низкие потолки, с любовью, но скудно наполненные помещения. А здесь все наполнено светом, здесь тишина, красота. И когда сегодня я заходил в палаты, комнаты и кельи – человек лежит рядом с природой, в свете, в тепле. Это Божье и очень хорошее дело», — подчеркнул Митрополит Евгений.

Отметим, что при обители будет действовать Владимиро-Елисаветинский храм. Внутри храма уже идут отделочные работы, скоро здесь начнутся служения.