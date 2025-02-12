Женщина погибла после атаки украинского БПЛА в Белгородской области
Женщина погибла в белгородском селе Мокрая Орловка после удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гдаков, дрон попал в автомобиль. Женщина скончалась на месте.
"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования…", - написал Гладков.
Накануне атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошла в Саратовской области.
По словам очевидцев, в домах тряслись стëкла, у автомобилей сработала сигнализация. Также была слышна сирена тревоги.
Как написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, повреждено промышленное предприятие в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших, предварительно, нет.