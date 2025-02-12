Выборы в США не могут повлиять на ядерную доктрину России

Выборы президента США не могут повлиять на ядерную доктрину России. Так сказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Он отметил, что РФ также обеспечивает безопасность соседних стран. Поэтому то, что происходит в Штатах, никак не отразится на России.

"Как обеспечивали безопасность наших союзников, наших соседей, которыми являются и Казахстан, и Белоруссия, обеспечивали безопасность единым зонтиком, безопасность, которая утверждена всеми документами. Мы об этом всегда говорили и никогда этого не скрывали", - сказал он Шойгу.

Он добавил, что отношения РФ и Казахстана не могут зависеть от выборов в США, так как имеют глубокие корни: общая история, общая граница, которая является самой протяженной сухопутной границей - больше 7 тыс. километров.

Шойгу прибыл в Казахстан накануне с рабочим визитом для двусторонних консультаций аппаратов советов безопасности стран.

Секретарь Совета безопасности встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет от Владимира Путина.

"Я хотел прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Путина", — сказал Шойгу в начале встречи.