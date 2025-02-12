Сельхозземли в Сысертском районе переводят в промышленные для строительства мусорного завода

Земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг", все же переводят в промышленную зону. Соответствующий документ, опубликованный общественниками в паблике "Щит малой родины", 10 февраля этого года подписал и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Сказано, что распоряжение подписано "в связи с отсутствием иных вариантов их размещения в границах Сысертского муниципального округа Свердловской области". Напомним, что по словам местных и региональных властей, в "финале" участвовало 26 участков, однако ни общественности, ни активистам полный список так никто и не предоставил.

"Кто утвердил, что Мегапомойка должна быть именно в Сысертском районе? А не в Ивделе, например. Почему не на старой свалке? Почему новые земли надо выкупать у концессионера? Мы однозначно будем обжаловать вышеуказанное Распоряжение и настаивать на проверке деятельности А.В. Шмыкова, его заинтересованности, аргументах, основаниях для данного документа. Губернатор Куйвашев в очередной раз, как нам кажется, спрятался от людей, как и Нисковских (глава Сысертского МО - прим.ред.). Нет гарантий, прозрачности, желания думать, как нам кажется. Ну пусть Шмыков тогда отвечает и дает гарантии!" - написали общественники после публикации распоряжения.

Крупнейший в УрФО мусоросортировочный комплекс на 700 тыс. тонн отходов в год с полигоном ТКО на 600 тыс. тонн хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Россельхознадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Россельхознадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру. Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.

Отметим, что накануне региональные власти сообщили о планах ввести в 2025 году в оборот около 10 тыс. га земель сельхозназначения. Жители Сысертского района уже высказались на этот счет, отметив нелогичность или, по их словам, даже скрытый мотив властей, которые изымают плодородные сельхозземли в их муниципалитете, а на севере региона "вводят в оборот участки, на которых отродясь ничего не росло".