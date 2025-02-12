Все пострадавшие в России от наводнений получили финансовую помощь

Все пострадавшие в России от наводнений в 2024 году получили финансовую помощь в полном объеме. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, пишут Известия.

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"Положенные выплаты из федерального бюджета по линии МЧС России доведены до населения в полном объеме", — сказал он.

В прошлом году паводки случились в 69 регионах, подтопление затронуло более 1,5 тыс. населенных пунктов.

Куренков заявил, что потопы стали самыми масштабными за последние десятилетия.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Оренбургской, Курганской, Омской и Тюменской областях, а также в Якутии.

Еще продолжается рассмотрение частных проблем.

25 января стало известно, что более 10 тыс. жителей Оренбургской области не получили компенсацию на восстановления жилья после масштабного наводнения в апреле прошлого года. В администрации утверждали, что отказы обоснованы законом.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов обещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе.

В сентябре стало известно, что жители Тюменской области, пострадавшие от весеннего паводка, получили 188,8 млн руб. Эти средства были выплачены им за поврежденное и утраченное жилье.