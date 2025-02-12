Главу управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом главу управления капитального строительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы Алексея Харламова.

Напомним, 31 января Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Харламова под стражу до 29 марта. Его обвиняют по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат пышминского чиновника подал апелляционную жалобу. Облсуд, рассмотрев материалы, не нашел оснований для изменения решения. Алексей Харламов останется под арестом до весны.

Ранее сообщалось, что дело Харламова может быть связано с делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого также арестовали по обвинению во взяточничестве. Глава свердловского фонда капремонта Станислав Суханов заявлял, что задержание и арест бывшего министра стали для него потрясением.