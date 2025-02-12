12 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

90% мобилизованных погибают – депутат Рады

Обещания Зеленского выплачивать новобранцам до 25 лет, которые заключат контракт с ВСУ, по миллиону гривен - это обман. Об этом в своем видеообращении заявил находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.
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Накануне минобороны Украины объявило условия контракта украинцам до 25 лет. Им сразу заплатят по 200 тысяч гривен, а потом 800 тысяч двумя частями плюс ежемесячные выплаты и доплаты за боевые задания (в рублях это больше более чем в два раза). Также пообещали ипотеку под 0%, но только после окончания контракта, и ряд других льгот. Примечательно, что после окончания контракта отвоевавших освободят... от призыва на один год.

Хотя деньги действительно немалые, но воспользоваться ими смогут немногие, уверен Дубинский. Миллион - это за год. А зарплата будет от 22 до 100 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач плюс еще 88 тысяч как бонус для 18−25 летних. Но это все имеет смысл только для выживших.

"Если же вы откроете любую интернет-страничку, где описываются сроки выживаемости украинских призывников на фронте, то выясните, что такие призывники живут там от двух недель до трех месяцев. Через три месяца 90% бусифицированных и новобранцев оказываются трупами", - говорит депутат Рады.

Он указывает, что еще с Первой мировой войны действует "закон сохранения стариков". Так, когда в подразделение попадают новобранцы, то дыры затыкают именно новобранцами. Их никто не знает и их не жалко.

Украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб пишет, что в Киеве все точно рассчитали.

"По сообщениям военных с передовой, которых огромное множество в соцсетях и СМИ, после боев в подразделениях остается треть состава. Из этой трети большинство вернутся с психическими поствоенными синдромами, больными, требующими восстановления и адаптации в мирной жизни людьми. Так что да, Зеленский делает выгодное предложение украинской молодежи - только для себя. Особо тратиться не придется: особо некому будет поступать в вузы, получать миллионы и брать ипотеку", - написал он.

В соцсетях сами украинцы тоже скептически относятся к новым методам киевского режима.

"Один миллион гривен - это сколько? 15000 евро? Я тут в Австрии эти деньги за четыре месяца и так зарабатываю. Без риска остаться инвалидом или и того хуже", - написал пользователь, уехавший в Европу.

Российский военкор Георгий Медведев отмечает, что завлечение в армию было еще при Порошенко, когда обещали земельные участки, выплаты и т.п. При этом возвращающиеся с фронта инвалиды не могли добиться получения обещанного.

"У Киева один расчет – обещай что хочешь, этих людей все равно убьют", – сказал военкор.

Не исключено и вполне вероятно, что отлов людей продолжится точно так же, только из 18-25-летних будут просто выбивать подпись под контрактом, а обществу будут сообщать, что люди добровольно повалили на фронт и стали заключать контракт, считает покинувшая Украина адвокат Татьяна Монтян.

Теги: украина, мобилизация


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