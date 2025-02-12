"Дикси": двое отравившихся ртутью москвичей не заходили к ним в магазин

Два жителя Москвы, которые отравились ртутью, не заходили в магазин "Дикси". По словам руководителей, об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдения, пишет SHOT.

Читайте также: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пищевым отравлением в пермской пекарне

В сети заявляют, что с ними в здании есть несколько других точек общепита и искать надо там.

Ранее сообщалось, что отравленные ртутью пирожки, предварительно, могли быть куплены в магазине "Дикси" на Симферопольском бульваре. Там же находится пекарня "Мельница".

По словам владельца заведения, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и продуктов, но не нашли там опасное вещество. Следов ртути не нашли и в помещении, где велось производство. Сейчас в "Мельнице" продолжаются следственные действия.

Изданию в Роспотребнадзоре подтвердили информацию, что следов ртути в пекарне не нашли.

Напомним, накануне двое москвичей были госпитализированы в НИИ Склифосовского после употребления пирожков, в которых они заметили шарики ртути.