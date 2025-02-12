Юрист из Нефтеюганска защищал клиентов с помощью гороскопа: наркомана сравнил с Екатериной II

Юрист из Нефтеюганска Риф Мударисов доказывал в суде, что его клиент стал наркоманом, потому что похож на Екатерину II по натальной карте. Его лишили лицензии — такого в России еще было, сообщает Ural Mash.

Сообщается, что адвокат 20 лет работал по астрологическим схемам. Во время судебного заседания мужчина заявил, что его клиент-наркоман покупал наркотики, потому что похож на великую императрицу, обладает слишком мощным интеллектом и ему необходимо расслабиться.

Судья отметил, что гороскоп юридическим документом не является. Вскоре из-за его эзотерических доводов Мударисова лишили статуса адвоката. Юрист собирается оспорить решение.