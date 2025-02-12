Ордена Мужества торжественно вручили родственникам погибших астраханских бойцов

"В преддверии столь важного для всех нас Дня защитника Отечества инициировал торжественно-траурное мероприятие в Астраханском государственном музее-заповеднике", - сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Почетными гостями мероприятия стали руководитель региональной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель Общественной палаты Астрахани Александр Даиров и директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев.

В рамках патриотического мероприятия прошла церемония вручения государственных наград, присвоенных посмертно воинам, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Родственникам героев вручил награды военный комиссар города Астрахань Астраханской области Эльдар Аскеров.

"Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны с истинной доблестью сражаются с вновь поднявшим голову нацизмом. Об этом всегда больно говорить, но, к огромному сожалению, боевые действия не проходят без потерь. Родственники солдат, выполнивших свой долг ценой своей жизни по праву могут гордиться их мужеством и героизмом. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших ребят. Мы всегда будем помнить их подвиг", - сказал, обращаясь к участникам мероприятия Игорь Седов.

После церемонии память погибших почтили минутой молчания.