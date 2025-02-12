Суд признал законным домашний арест мастера-газовика по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд признал законным продление домашнего ареста еще одному сотруднику "Газэкс" по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле.

Напомним, 27 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест мастеру Максиму Гривскому и двум его коллегам до 1 мая 2025 года включительно. Позже адвокат газовика подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в своей апелляционной жалобе защитник просил изменить Максиму Гривскому меру пресечения на запрет определенных действий. Однако суд, заслушав мнения сторон и изучив доводы апелляции, оставил постановление без изменений по существу.

На прошлой неделе областной суд признал законным продление меры пресечения слесарю "Газэкс" Александре Ерыкиной по этому же делу. Она также останется под домашним арестом до мая.

Напомним, после взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, которое случилось 1 августа 2024 года, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", обслуживавшей данный дом. Всем предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование обстоятельств трагедии продолжается.