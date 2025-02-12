На Ямале совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший погибшего бойца СВО и его семью

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший погибшего бойца СВО и его семью, сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел 11 февраля. Утром семья погибшего на СВО бойца вылетела из райцентра домой заказным бортом авиакомпании "Ямал", однако уже через пару минут стало понятно, что у воздушного судна есть проблемы, а потом оно резко начало снижаться.

"Мы летели, может, минут 12. А затем вертолет встал боком и начал резко снижаться. Было очень страшно. Вышел пилот и крикнул, что сейчас будет аварийная посадка", - приводит издание слова пассажирки вертолета.

В администрации Тазовского района сообщают, что на момент взлета воздушное судно было исправно. Однако позже, в полете, возникла нештатная ситуация, и из-за этого пилоты совершили аварийную посадку. В мэрии утверждают, что находятся на связи с родными погибшего. Сегодня, при наличии благоприятных погодных условий, люди будут доставлены к месту проживания другим бортом.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей.