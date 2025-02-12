Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вновь вмешался в ситуацию с Березовой рощей на Краснолесье, где планируются частичная вырубка деревьев и застройка. Теперь он намерен лично встретиться с протестующими жителями.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. У них произошел конфликт с рабочими, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли "скорая" и полицейские. Силовики остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.

В пресс-службе компании "Атомстройкомплекс" подчеркивают, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако то, как именно началась подготовка, возмутило противников застройки. Свою проверку начала прокуратура.

Как сообщил сегодня глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале, по его поручению специалисты муниципального земельного контроля в ближайшее время выедут в Академический район.

"Часть местных жителей выразила обеспокоенность, что размещение забора в Березовой роще не соответствует границам земельного участка, где предполагается строительство домов. Будет проведена объективная проверка, составлен акт осмотра. Об итогах инспекционного выезда обязательно сообщим", - пообещал Алексей Орлов.

Мэр добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с активом жителей Академического, готовых к диалогу и поиску совместных решений по теме Березовой рощи.

"Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже", - добавил Орлов.

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором могла решиться судьба Березовой рощи. Однако процесс отложили до марта. Забор, техника, полиция и жители продолжают находиться на участке.