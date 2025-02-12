В России создадут передвижные аптеки

Депутатов Госдумы просят отрегулировать работу мобильных аптек. Речь идёт о таких местах торговли лекарствами, которые расположены в небольших населённых пунктах, где найти стационарное помещение под такое предприятие невозможно.

Подведомственная властям Красноярского края сеть "Губернские аптеки" написала письмо в комитет по охране здоровья Госдумы. В нём – просьба разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. В обоснование необходимости их появления приводится тот факт, что к властям региона регулярно обращаются жители небольших населённых пунктов с просьбой открыть в них аптеки. Однако найти специалистов и подходящие помещения практически невозможно.

В октябре 2024 г. с аналогичным предложением отрегулировать работу мобильных аптек в думский комитет по охране здоровья обращалось волгоградское госпредприятие "Волгофарм". Вскоре после этого выяснилось, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан. Сейчас комитет обсуждает этот документ с Минздравом, в том числе на повестке стоит вопрос сохранения качества при реализации лекарственных препаратов, которые перевозят в таких аптечных пунктах. Если передвижная аптека будет приезжать в один населенный пункт хотя бы на час каждую неделю, то всего за это время она объедет 50 населённых пунктов, что в итоге сделает проект как минимум безубыточным, пишет "Ъ".