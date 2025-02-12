12 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Минобороны: ВСУ убили почти всех мужчин села Николаево-Дарьино

Украинские боевики держали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино в Курской области и убили почти всех мужчин, сообщили в Минобороны РФ.

Это выяснилось после того, как российские военные в конце января освободили населенный пункт. В нем еще оставались граждане, которые не успели эвакуироваться в августе 2024 года.

Все это время они находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом, издевались и убивали, заявили в Минобороны. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные.

Мирных граждан эвакуировали в тыл, где им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.

В январе сообщалось, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка. Им связали руки, загнали их в подвал и закинули туда несколько гранат. У пожилых людей не было шансов выжить. Отмечалось, что все жертвы - гражданские.

Ранее СКР сообщил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.

Теги: ВСУ, Николаево-Дарьино, Курская область


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