В Полевском 12-летнего мальчика засосало в трубу водоотведения бассейна

В Полевском будут судить бывшего руководителя и тренера-преподавателя физкультурно-оздоровительного центра, обвиняемых в гибели 12-летнего ребенка во время тренировки по плаванию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 24 ноября 2023 года около 18.00. Подросток, находясь в воде без контроля тренера, нырнул на дно бассейна и сдвинул со дна расположенную там решетку. Из-за этого труба системы водоотведения оказалась открыта и правую руку ребенка туда засосало. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, что привело к гибели в результате асфиксии.

Со стороны фигурантов дела был зафиксирован целый ряд нарушений. Руководитель центра допустил несовершеннолетних до тренировок в бассейне, хотя знал, что защитная решетка на дне под пятой дорожкой не была надежно закреплена. В штате сотрудников также не было инструктора-методиста по работе с детьми, который бы следил тренировкой детей, а на месте происшествия отсутствовал дежурный инструктор.

Имеющийся тренер-преподаватель не рассказала детям об опасности травматизма при снятии решеток на дне бассейна, покинула группу во время тренировки, оставив несовершеннолетних без присмотра. Она также вовремя не предприняла меры, направленные на спасение утопающего, на вызов специальных служб и отключение оборудования системы водоотведения бассейна.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оба фигуранта обвиняются по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.