Старшую медсестру сургутского травмцентра признали виновной в доведении подчиненной до самоубийства

Сургутский городской суд признал виновной бывшую старшую медсестру сургутского травмцентра Ольгу Матвийчук по уголовному делу о доведении до самоубийства. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком четыре года. Также суд запретил ей занимать руководящие должности в государственных, муниципальных организациях здравоохранения на два года.

Напомним, обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. Однако суд не нашел состава преступления и 13 октября 2023 года оправдал ее. Матвийчук должны были реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Аяжан Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить. Родственники погибшей обжаловали приговор. 2 февраля 2024 г. оправдательный приговор был отменен.