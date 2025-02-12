В Ханты-Мансийске школьников отправляют на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Ханты-Мансийске учеников с первого по восьмой класс отправляют на дистанционное обучение в связи с ростом случаев ОРВИ. По информации мэрии города, карантин продлится с 12 по 18 февраля. Ученики с девятого по 11 класс продолжат обучение очно. Также в городе запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. В учреждениях вводится масочный режим.

Как сообщили Накануне.RU в окружном Роспотребнадзоре, с 3 по 9 февраля зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 24,2%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет.

Заболеваемости коронавирусом снизилась до 5,7 случаев на 100 тыс. населения, если сравнивать с предыдущей неделей. В форме ОРВИ протекало 96,9% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в 15-ти муниципальных образованиях Югры, с наибольшими показателями в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 28,8 случаев на 100 тыс. населения, что на уровне предыдущей недели. На долю детей приходится 46,1% всех заболевших.

По данным мониторинга циркулирующих респираторных вирусов доля исследований с находками на 6 неделе составила 3,3%. В структуре находок вирус SARS-CоV-2 составил 14,8%, риновирус – 7,8%, РС-вирус – 6,4%, аденовирус – 3,7%, парагрипп – 0,7%, бокавирус – 1,4%. На долю вирусов гриппа пришлось 57,2% от суммы всех находок.