За неделю 33 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о 33 тыс. случаях заболевания ОРВИ среди свердловчан, зарегистрированных всего за неделю. Это на 14,1% больше, чем на прошлой неделе, но при этом на 18,8% ниже среднего многолетнего уровня. Большую часть, а именно 60,1% заболевших, составляют дети.

"В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и медицинских организаций за неделю обследовано 695 человек. Обнаружены вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы", - сообщает ведомство.

Сильнее всего болеют жители Уральского, ЗАТО Свободный и Ревды - там показатели заболеваемости выше среднеобластного уровня. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 16,5% тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% выше показателей прошлой недели и на 14% ниже среднего многолетнего уровня. При этом эпидемиологи отмечают, что ситуация с заболеванием прогнозируемая и управляемая.

В образовательных учреждениях введены входные фильтры, в медицинских и социальных - рекомендован масочных режим, ограничено посещение стационаров навещающими, усилен дезрежим.

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