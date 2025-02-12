За 6 лет на реализацию 13 президентских нацпроектов в Томской области направлено более 83,6 млрд рублей

О результатах реализации национальных проектов на территории Томской области накануне рассказал в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин.

Всего за шесть лет на мероприятия по 13 президентским нацпроектам в регионе было направлено более 83,6 млрд рублей. Наибольший объем средств - свыше 76,3 млрд рублей или 91,2 % от всего объема - израсходован на обеспечение работ в рамках нацпроектов: «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование».

Кроме того, Василий Потемкин рассказал СМИ о конкретных результатах развития отраслей промышленности и социально-экономической сферы Томской области.

Так, доходная часть бюджета региона в 2024 году выросла на 6% и достигли 97,6 млрд рублей. Объем инвестиций за минувший год по предварительной оценке составит 173 млрд рублей. В Томской области планируется создать четыре промышленных кластера. Продолжается возведение лабораторного корпуса Инжинирингового центра в томской ОЭЗ, которое должно завершиться в 2026 году. За последние 7лет обрабатывающие производства региона продемонстрировали рост в 1,5 раза. К началу 2025 года Томская область в той или иной форме наладила связи с 83 странами мира, а в регионе, по предварительным оценкам, побывали около полумиллиона туристов. В минувшем году в регионе был сформирован новый пакет мер по господдержке бизнеса.

Заместитель губернатора также сообщил, что 66 предприятий Томской области повышают производительность благодаря нацпроекту "Производительность труда". Более 200 тысяч человек на данный момент являются сотрудниками предприятий малого и среднего бизнеса.