Трамп заявил, что сегодня освободят еще одного американца

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще один американец будет освобожден вслед за возвращением из России Марка Фогеля.

По словам американского лидера, это произойдет 12 февраля. При этом имени он не назвал, передает РИА Новости.

Трамп также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Договоренность была достигнута по итогам визита в РФ специального посланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп, Уиткофф и советники президента США договорились об "обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине".