Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко. Московская область станет первым регионом, в котором жители смогут отказаться от бумажных квитанций. Делать это они будут по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Эксперимент продлится до 1 октября текущего года, что позволит тщательно оценить его эффективность и внести возможные коррективы. Григоренко указал, что необходимо сделать услуги более гибкими и удобными.

Ранее стало известно, что в России эксперимент онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги с использованием ГИС ЖКХ, портала "Госуслуги" и системы "Правосудие" начнется в первом полугодии текущего года.