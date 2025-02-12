В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями является "гласом вопиющего в пустыне".

Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, земли России не подлежат ни обмену, ни раздаче.

"Видимо Зеленскому очень обидно, что фактически стороной переговоров он не является, а лишь исполнитель чужой воли. Так что его заявление - это глас вопиющего в пустыне", - указал парламентарий.

Белик отметил, что трудно понять, чем руководствовался Зеленский, когда отправлял на убой войска в Курскую область, сообщает РИА "Новости".

Зеленский не исключил, что Киев может предложить Москве прямой обмен территориями в ходе переговоров. Речь идет об обмене занятых Вооруженными силами Украины территорий в Курской области на часть территорий, находящихся под контролем армии России.