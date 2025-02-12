Москалькова предложила наказывать за передачу личных данных мошенникам

Интернет позволяет совершать любые действия, а также работать и получать услуги, сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, однако в Сети право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны становится все более уязвимыми. Омбудсмен указала, что интернет стал площадкой для мошенничества, распространения дезинформации и деятельности деструктивных групп в соцсетях. Москалькова призвала повысить уровень цифровой грамотности россиян и предложила несколько мер по защите граждан.

Она считает необходимым установить ответственность за передачу персональных данных третьим лицам, если они используются для совершения преступлений, а также ввести запрет на сомнительные банковские операции, либо отменять их после обращения жертвы преступления.

Напомним, в 2024 году жертвами мошеннических колл-центров в России стали 344 тыс. человек. Чаще всего на уловки мошенников попадаются россияне среднего возраста.