Доход учителей предложили связать с успехами их учеников

В кабмине России рассматривают введение системы поощрения учителей в зависимости от достижений их учеников.

Об инициативе во время правительственного часа в Госдуме рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ – это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя", – сказал он.

Отмечается, что предложенная система будет схожа с той, которая существует в спортивной сфере, когда тренеры, которые подготовили спортсменов-победителей, получают вознаграждение. Чернышенко отметил, что аналогичный механизм хотят реализовать и для учителей, которые вносят вклад в успех своих учеников, сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях обратили внимание на скандальное заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который прокомментировал вопрос нагрузки и зарплат учителей на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ.