12 Февраля 2025
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Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

США заявили об освобождении осужденного в РФ американца Марка Фогеля

Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.

Об этом в соцсети X сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, договоренность была достигнута по итогам визита в РФ специального посланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Советник указал, что Трамп, Уиткофф и советники президента США договорились об "обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине".

В 2022 году в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля было заведено уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск. В МВД заявили, что его супруга, которая была отпущена домой, успела избавиться от находившихся в квартире улик. Согласно данным с камеры видеонаблюдения, жена Фогеля вынесла из дома некий сверток, выбросила его в мусорный бак, а позже забрала и унесла за пределы жилого комплекса.

Теги: США, осужденный


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