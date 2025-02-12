12 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Академического вышли на ночную охрану Березовой рощи

Жители Академического района продолжают отстаивать Березовую рощу и вышли охранять деревья от вырубки несмотря на позднее время. Активисты взяли с собой детей, пели "Катюшу" под скрипку младшеклассника, записали видеообращение мэру Алексею Орлову и переговорили с главой района Николаем Смирнягиным.

Напомним, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Сегодня внезапно для местных жителей в Академическом районе стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. В пресс-службе компании "Атомстройкомплекс"подчеркнули, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако, то как именно началась подготовка возмутило противников застройки. У них с рабочими произошел конфликт - дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика со стороны представителей компании.

На место прибыли "скорая", а также сотрудники полиции, которые остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств. Свою проверку организовала и прокуратура.

После этого Алексей Орлов пристыдил местных жителей за нежелание решать вопрос цивилизованно, однако активисты указали на то, что именно застройщик поступает нецивилизованно, начиная вырубать деревья за день до суда.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Скворечник на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Пилы на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что 12 февраля в 10.00 в Екатеринбурге состоится суд, на котором противники застройки предоставят результаты двух экспертиз с геоточками. В них сказано, что на территории застройки находятся краснокнижные растения, которые не выживут, даже если их пересадить. Судья должен принять решение и потому местные жители просили отложить вырубку до этого момента.

Помимо этого активисты указали на нарушения компании, производящий вырубку: территория огораживалась уже в процессе, а потому на территорию рощи могли свободно проходить горожане, что небезопасно для их жизни. Никакой информации о сроках сноса деревьев, возможном шуме или запрета на посещение рощи застройщик также не предоставил. Все началось внезапно и якобы "втихаря".

Ребенок играет на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Горожане записали видеообращение Орлову с просьбой хотя бы раз прийти к ним и ответить на вопросы либо отправить кого-то от своего имени.

"В связи с тем, что у нас сейчас идет незаконная вырубка леса "Березовая роща" мы обращаемся к Алексею Валерьевичу Орлову, чтобы он сейчас приехал к нам сюда в Березовую рощу. Здесь огромное количество полиции, огромное количество каких-то ребят спортивного вида, которые весь день то баллончиком кого-то пшикают, то за волосы таскают. И стоит забор совершенно не по геоточкам. Если можно приезжайте сами или пришлите кого-то, кто мог бы здесь эту ситуацию нормально разрешил, потому что надо этот забор сейчас убрать. Люди боятся, что ночью начнется вырубка леса. У нас завтра в 10.00 утра будет судебное заседание. Нам придется сегодня здесь ночевать, чтобы просто не дать это сделать. От жителей нашего района просим приезжайте пожалуйста и решите этот вопрос. Эта ситуация просто доведена до отчаяния", - говорит председатель совета ТОС "Академический" Денис Каракоз.

Пока активисты ждали ответа, один из детей сыграл на скрипке "Катюшу", а местные жители стали подпевать. К этому времени на место от имени градоначальника прибыл глава Академического района Николай Смирнягин с выписками из Росреестра и документами, подтверждающими законность действий застройщика. Он сообщил, что с 6 февраля огороженная забором площадка принадлежит "Специализированному застройщику "Краснолесье" и тот, согласно закону, имеет право производить любые работы на своей земле без предварительного согласования.

Именно по этой причине, ни город, ни администрация района не могут гарантировать противникам застройки, что к завтрашнему решению суда деревья в Березовой роще не будут срублены. Однако Смирнягин отметил, что за снос любого насаждения на федеральной земле, застройщик будет нести ответственность.

"Если бы я мог дать такие гарантии, я бы дал. Это частная земля и дать таких указаний (на день остановить вырубку) я не могу. Сейчас, в любом случае, проверка прокуратуры идет, все эти вопросы, документы будут разъяснены. Если застройщик срубит хоть одно насаждение на государственной земле, он будет привлечен к ответственности", - добавил Смирнягин.

Всю ночь на месте будут дежурить сотрудники полиции. Их главная задача по словам главы Академического, не допустить конфликтных ситуаций или разборок.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Акдемический, Екатеринбург, Березовая роща, дерево, вырубка, конфликт


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