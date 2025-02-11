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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит законность вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку после сообщения о вырубке деревьев в Березовой роще в Академическом районе Екатеринбурга. Ведомство проверит документы, разрешающие производить работы на участке и оценит законность действий представителей застройщика.

"Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка законности вырубки зеленых насаждений на земельном участке в границах улиц Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья – Анатолия Мехренцева, занятом Березовой рощей, затребовано наличие разрешительной документации, позволяющей производить вырубку деревьев, соблюдение при выполнении данных работ Правил благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Ранее мэр Алексей Орлов рассказал, что в свое время власти города и так пошли наперекор застройщику и отстояли большую часть зеленой зоны, в том числе и через суды. Из 26 га, под застройку отдадут только 10 вместо ранее запланированных 22 га и, как заверил градоначальник, на большее претендовать не приходится.

Скворечник на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Сегодня внезапно для местных жителей в Академическом районе стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. В пресс-службе компании "Атомстройкомплекс"подчеркнули, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако, то как именно началась подготовка возмутило противников застройки. У них с рабочими произошел конфликт - дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика со стороны представителей компании.

На место прибыли "скорая", а также сотрудники полиции, которые остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.

Местные жители на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Акдемический, Екатеринбург, Березовая роща, дерево, вырубка, конфликт, прокуратура


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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2025 20:14 Мск Глава Екатеринбурга упрекнул горожан за конфликт при вырубке деревьев в Березовой роще

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